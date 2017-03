Szentendrei úti baleset

Öngyilkos akart lenni a Szentendrei úti halálos baleset okozója

Fotó: MTI

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a rendőrség a kórházban őrizetbe vette a szombat hajnalban történt Szentendrei úti baleset okozóját. A balesetben két vétlen fiatal - köztük Janza Richárd, ifjúsági világbajnok kajakos - vesztette életét.

A Blikk úgy tudja, hogy a vétkes sofőr továbbra is kórházban van, súlyos, gerinc- és bordasérüléssel ápolják. A lap szerint nem először került gyógyintézménybe: korábban ugyanis mentális problémák miatt is kezelték.

"Fél évvel ezelőtt Á.-t egyik éjszaka a pszichiátriára vitték. Öngyilkos akart lenni, és megpróbálta felvágni az ereit, de a segítség időben érkezett" - mondta a lapnak egy neve elhallgatását kérő nő, aki korábban nagyon jóban volt a balesetet okozó férfival. Ő azt is elárulta, hogy a férfi nagy rajongója az autótípusnak, amivel a halálos balesetet okozta: több Mercedes CLK- ja is volt.