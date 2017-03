Bűnügy

Hamis receptekkel szerzett drogként használható gyógyszereket két nő

hirdetés

Vádat emeltek Nagykanizsán két fiatal nő ellen, aki alig két óra alatt mintegy harminc hamis receptre olyan pszichoaktív gyógyszereket vásárolt, amelyek a feketepiacon kábítószer helyettesítőjeként értékesíthetők - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

Pirger Csaba elmondta: a 20 és 24 éves nő tavaly áprilisban azért utazott Budapestről Nagykanizsára, hogy orvosi rendelőkből lopott, majd hamis bélyegzővel és orvosi aláírással kiállított recepteket váltson be. A vényeken csak szakorvos által felírható pszichoaktív gyógyszerek szerepeltek, amelyek kábítószer-helyettesítő szerként jó áron értékesíthetők a feketepiacon.

A két nő két óra alatt hét nagykanizsai patikát keresett fel, és mintegy harminc hamis receptet váltott be. Amikor a jogszabályok szerint igazolniuk kellett magukat, egyikük egy 2015-ben, más által elveszettként bejelentett személyi igazolványt mutatott be.

Az egyik patikában az asszisztens gyanút fogott, ezért felhívták a vényeken feltüntetett orvost, aki közölte, hogy ilyen gyógyszereket nem írt fel, ezért ne is adják ki őket. Fénymásolatot készítettek a receptekről, majd az eredeti példányokat visszaadták a vádlottaknak, akik később eltépték ezeket a hamis vényeket.

A rendőrség a nagykanizsai gyógyszertáraktól valamennyi hamis receptet lefoglalta, de azt nem sikerült megállapítani, hogy a kiváltott gyógyszereknek mi lett a sorsuk.

A szóvivő hozzátette: a két nő ellen többrendbeli magán- és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járási Ügyészség.