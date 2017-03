Eltűnt személy

Már kutyákkal is keresik az eltűnt újságírónőt

A rendőrök országos körözést adtak ki Harcsás Judit után. Fia, Gergő polgárőrökkel és a győri lakókkal keresi szeretett édesanyját, a Kisalföld szerkesztősége pedig percről-percre számol be az eseményekről. 2017.03.21 07:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Vasárnap délután, győri otthonából eltűnt Harcsás Judit újságíró. már kutyákkal keresik, a zsaruk pedig országos körözést adtak ki eltűnése miatt. "Eltűnt Harcsás Judit, a győri média egyik közismert személyisége, egy megosztás most hatalmas segítség! Kérlek, segítsetek! Vasárnap kora este eltűnt az Édesanyánk Győrből, átfésültük az egész várost, eddig eredmény nélkül..." - írta Facebook-oldalán az újságíró fia, Harcsás Gergely, aki arra kérte a győrieket, hogy akinek van kapacitása, nézze meg az alábbi helyeket, hátha megtalálja édesanyját: Erzsébet liget, Sashegypuszta, Szabadhegyi köztemető, Mónus-Nagy Imre út sarok környéke (régi MR6 stúdió), Szentiván.

Az ismert újságíró egyik szakterülete a hajléktalan-ellátás volt, ezért a keresésbe az utcai szociális munkások is bekapcsolódtak. A Kisalföld.hu szerkesztősége mindent közvetít a kereséséről.

A Győr Plusz Rádió munkatársa évtizedek óta aktív résztvevője a térség sajtótörténéseinek, több könyvet is írt.