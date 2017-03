Szentendrei úti baleset

Janza Kata unokatestvére halt meg a Szentendrei úti balesetben

A Blikk szerint Janza Kata EMeRTon-díjas színésznő unokatestvére volt a Szentendrei úti baleset egyik vétlen áldozata.

"Az egész családot lesújtotta Ricsi halálhíre, hiszen közvetlen családtagot, Jankával majdnem egykorú unokatestvért veszítettek el. Rossz lelkiállapotban vannak, nagyon sokat sírnak. Egyszerűen nem értik, nem hiszik el, hogy ez a szörnyűség megtörtént. A tragédia után is összetartanak, vigyáznak egymásra" - mondta a lapnak nyilatkozva a család egyik neve elhallgatását kérő ismerőse.

Ahogy arról arról mi is beszámoltunk, szombaton hajnalban tragikus baleset történt a III. kerületi Szentendrei úton: egy Mercedes nagy sebességgel belehajtott egy, a piros lámpánál várakozó BMW-be. A vétlen autó fiatal utasai - köztük Janza Richárd, ifjúsági világbajnok kajakos - a helyszínen életét vesztette.

A legújabb hírek szerint a Mercedes sofőrjét, aki maga is súlyos sérüléseket szenvedett, a kórházban letartóztatta a rendőrség.