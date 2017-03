Ne dőljön be!

Ha van ilyen 200-asa, nyert 20 ezret - vagy csak átverés?

Újra terjed egy nyereményjáték a közösségi oldalakon, amely szerint a magyar állam különleges jelölésű 200 forintosokat dobot piacra, akinél van ilyen, már nyert is 20 ezer forintot. Vajon mi igaz az egészből? 2017.03.19 15:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Ha van ilyen 200-as nálad NYERTÉL 20 000 Ft-ot!" - ez a címe annak a cikknek, ami futótűzként terjed a Facebookon. Mint minden klikkvadász bejegyzésnél, ebben az esetben is csak akkor tudható meg, hogy pontosan melyik pénzzel nyerhetünk, ha megosztjuk a posztot.



Ezután olvasható, hogy egy nyereményjáték keretében, amennyiben találunk a pénztárcánkban olyan kétszázast, aminek egy virág van a hátoldalán, akkor már nyertünk is 20 ezer forintot - csak el kell mennünk valamelyik lottózóba vagy bankba beváltani.



Mielőtt azonban gyorsan megnéznénk a tárcánkat, jobb, ha tisztázzuk: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem bocsátott ki semmilyen különleges sorozatot a 200-as érmékből. A "nyerő 500 forintosokra" vonatkozó hír után a "nyerő 200 forintossal" kapcsolatos híresztelés átverés, ne dőljön be! Az interneten sajnos számos hamis videó terjed, amelyeknek vélhetően a like-vadászat a célja.



Bármilyen hasonló esetben, amikor pénzzel próbálnak meg átverni vagy csőbe húzni minket, először látogassunk el a jegybank bankjegy és érme aloldalára, ahol folyamatosan nyomon követhetjük a hivatalos fizetőeszközökben történő változást, így sosem érhet minket csalódás!