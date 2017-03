Megbánta

Megszólalt a zuglói kokainos gázolóként elhíresült nő

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

A zuglói kokainos gázolóként elhíresült 25 éves T. Klára Petra étteremlánc-tulajdonos arcát is felvállalva most először a Lokálnak szólalt meg.



T. Klára Petra a gyanú szerint tavaly bedrogozva gázolta halálra egy Audival a 86 éves gyalogost Zuglóban, a Füredi utcában, majd segítségnyújtás nélkül továbbment. "Abban hibáztam, hogy cserbenhagytam a gyalogost, de nem követtem el bűnt. Bízom abban is, hogy az elhunyt bácsi rokonai megbocsátanak nekem. Számomra nagyon fontos volt a munkám, emiatt hagytam félbe az egyetemet. Most, hogy újra kint vagyok, szeretnék beszélni az üzlettársaimmal, és rendbe rakni a cégemet, ami csak velem életképes" – mondta Petra.



Az elütött idős férfi a helyszínen meghalt. A nőt két órával később egy szépségszalonban találták meg a rendőrök, éppen műszempillát csináltatott. "Aznap valóban azért mentem a kozmetikushoz, hogy műszempillát rakassak fel, de időben elindultam, így nem siettem. A Füredi úton 55 kilométeres sebességgel haladtam, sajnos nem vettem észre, hogy elsodortam az álló troli takarásából kilépő bácsit. A csattanást nem hallottam, mert a kocsiban hangosan szólt a zene. Ezért nem álltam meg. Szó sincs arról, hogy szándékosan cserbenhagytam őt, hívő ember vagyok, nem egy megátalkodott gonosztevő. Súlyos tanulópénzt fizetek a hibámért, de a kokainnak nincs köze hozzá" – nyilatkozta a nő.



Azt mondta, esténként nehezen alszik el, állandóan az a nap jár az eszében, ami az életét örökre megváltoztatta.