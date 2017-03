Illegális bevándorlás

Megszervezhették a szökést a migránsok a kiskunhalasi szállásról

Ezt nyilatkozta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 szombat esti műsorában. A rendőrség szombat délután közölte, hogy elfogták a csütörtökön megszökött egyik migránst, egy 18 éves marokkói férfit. Társát, Alarbi Usamam 22 éves algériai állampolgárt továbbra is keresik.



Bakondi György elmondta, csütörtökön több csoport egyszerre próbált megszökni a szállásról, de ez csak a két fiatal férfinak sikerült. A létesítményt kettős kerítés veszi körül, ezen másztak át – tette hozzá. A belbiztonsági főtanácsadó elmondta azt is, hogy a férfiak elvileg azért kerültek az őrzött szállásra, mert nem csak tiltott határátlépéssel, hanem valamilyen más cselekménnyel is gyanúsítják őket. Valószínűleg azért akartak megszökni, hogy elhagyják Magyarországot – fűzte hozzá Bakondi György.