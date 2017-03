Tragédia

Tizennyolc éves fiú követte el benzinkúti rablásokat

Tizennyolc éves bonyhádi lakos fiú volt az a rabló, aki négy benzinkutat támadott meg hajnalban az M7-es autópálya mentén, majd Székesfehérvárott öngyilkosságot követett el. 2017.03.16 19:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI Fotó: Kovács Tamás

Egy 18 éves bonyhádi férfi volt az elkövetője a Pest és Fejér megyei csütörtöki benzinkútrablásoknak, aki tette előtt búcsúlevelet is hátrahagyott - tájékoztatott a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője csütörtök délután Székesfehérváron.



Varga Péter a részletekről közölte: a tettes hajnalban, 3 óra után nem sokkal egy budaörsi benzinkútnál fegyverrel megfenyegette az alkalmazottakat, és a bevétel átadását követelte tőlük. Ezután továbbhajtott és az M7-es autópálya tárnoki lehajtójánál levő töltőállomáson is a készpénz átadására szólította fel a dolgozókat, majd Fejér megyében, a Váli-völgynél lévő és a velencei lehajtónál rabolta ki a benzinkutakat.



A főkapitány tájékoztatása szerint a tettes minden helyszínen lövéseket adott le követelésének nyomatékosítására, de a lövések miatt senki sem sérült meg.



A férfi ezután az M7-es autópályán Siófokig menekült, majd a 7-es főúton indult visszafelé, egészen Székesfehérvárig.



A rablót Pest, Fejér és Somogy megye rendőrei a szükséges erők átcsoportosításával, tevékenységük összehangolásával követték - fogalmazott Varga Péter. Hozzátette: a férfi Székesfehérváron, a 8-as és a 63-as főút kereszteződésében levő körforgalomnál balesetet szenvedett, és 4 óra 20 perc körül egy vadászfegyverrel öngyilkosságot követett el.



Varga Péter közölte azt is: az elkövető kilétére a Tolna megyei rendőrök segítségével derült fény. A 18 éves bonyhádi férfi előző este hozzátartozóinak öngyilkossági szándékú búcsúlevelet hagyott hátra, majd magához vette édesapja engedéllyel tartott fegyvereit, lőszereit, és édesapja gépkocsijával távozott otthonából.

MTI Fotó: Kovács Tamás