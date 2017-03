Rossz ötlet

Mosógépbe tették a kislányukat, családon belüli erőszakkal gyanúsítják őket

Családon belüli erőszak miatt vettek őrizetbe egy párt a franciaországi Perpignanban, miután mosógépbe tették a 15 éves kislányukat - írja a the Local.

A gyerek súlyos zúzódásokat szenvedett. Az apa azt vallotta, azért tette a gépbe, hogy "elringassa". Szerencsére nem kapcsolta be a gépet; csak kézzel forgatta a dobot, de ez is elég volt ahhoz, hogy a kislány megsérüljön.

Az anya a zúzódások miatt kórházba vitte a kislányt, ekkor derült ki, hogy mi történt. Az apát családon belüli erőszakkal gyanúsítja a rendőrség. Őt és az anyát is őrizetbe vették, mert bár tanúja volt annak, mit csinál a férje, mégsem akadályozta meg. A nő azt mondta, azért nem lépett közbe, mert a férfi megfenyegette, hogy megöli.

A kislányt a gyámügy gondjaira bízták.