Gólyahír!

Kalandos szülés: nem várt meg a baba, hogy beérjenek a kórházba

Nagy kalandban volt része az Országos Mentőszolgálat pécsváradi mentőseinek: autójukat egy pécsi kismamához riasztották, akinél megindult a szülés. A kórházba menet útközben elfolyt a magzatvíz, így az útba eső Pécsi Mentőállomáson vezényelték le a szülést. 2017.03.15 11:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számolt be a nem mindennapi eseményről:



“A pécsváradi mentőautót tegnap délelőtt egy pécsi kismamához riasztották, akinek szülési fájdalmai voltak. A mentőegység helyszínre érkezést követően alaposan megvizsgálta a kismamát, majd a Pécsi Szülészeti Klinikára indult vele. Útközben azonban elfolyt a magzatvíz és a fájások is egyre sűrűbbé váltak, melyből arra lehetett következtetni, hogy a baba a kórházba érkezés előtt világra jön. A mentőegység vezetője így úgy döntött, hogy megállnak az útba eső Pécsi Mentőállomáson, ahol segítséggel és megfelelőbb körülmények között vezethetik le a szülést. Remek döntés volt, hiszen az állomáson tartózkodó mentőtiszt bajtársunk és az oda irányított gyermek mentőorvosi kocsi személyzetének közreműködésével komplikáció nélkül, mintegy 15 perc alatt világra jött az egészséges kisfiú, akinek gyors megszületéséről az édesapja nem tudhatott, hiszen ő a megbeszéltek szerint a pécsi szülészeten várta a mentőegység begördülését. Így is történt, csak nagy meglepetésére már az újszülöttel, Péterrel. Gratulálunk a pécsváradi és a pécsi mentőegységek személyzetének, a kisfiúnak pedig boldog és egészséges életet kívánunk!”