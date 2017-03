Bűnügy

Kegyetlenül megkínzott és megölt három tinit egy sátánista csoport

Egy 15 éves lányt elraboltak és feláldoztak, mert gúnyt űzött sátánista hitükből. 2017.03.14 09:14 próba Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A helyi rendőrség szerint egy csapat sátánista elrabolt és megölt egy 15 éves lányt Glenmontban - írja a Metro. A gyilkossággal az MS-13 (Mara Salvatrucha) nevű csoport két tagját, Diego Riverát és Miguel Alvarez-Florezt gyanúsítják. A rendőrség őrizetbe vette őket.

Genesist állítólag azért ölték meg, mert gúnyt űzött sátánista hitükből. Egy 14 éves lány, akit az áldozattal együtt raboltak el a texasi Houstonból, azt állítja, hogy szemtanúja volt a gyilkosságnak. Vallomása szerint a két férfi azután áldozta fel tinit, miután Alvarez-Florez felajánlott egy cigarettát egy, a glenmonti lakásában lévő sátánszobornak. "A bestiának nem kellett az anyagi áldozat, egy lelket akart" - mondta visszaemlékezése szerint a férfi, majd fejbe lőtte Genesist.

A lány holttestét a múlt hónapban találták meg egy Houston környéki út mentén. A New York Post szerint a fején és a mellkasán is lőtt sebek voltak.

A bírósági iratok szerint Rivera húzta meg a ravaszt. Társával együtt gyilkossággal vádolták meg, jelenleg a Harris megyei börtönben várják a tárgyalásukat.

Tavaly szeptemberben az MS-13 tizenkét másik tagját vették őrizetbe gyilkosság miatt. A banda tagjait azzal gyanúsítják, hogy kegyetlenül megkínoztak és megöltek egy 15 és egy 16 éves lányt a New York állambeli Long Islanden. A tinédzsereket megerőszakolták, majd brutális módon machetékkel és baseballütőkkel végeztek velük. Az elfogott szektatagok tárgyalása áprilisban lesz, négyen közülük akár halálbüntetést is kaphatnak.