Hétköznapi hősök

Az utolsó pillanatban mentették meg a biztos haláltól az idős nőt (videó)

A biztos haláltól mentett meg egy idős nőt két férfi a New Jersey állambeli Saddle Brookban.

Egyikük, a 28 éves Jonatha Mango a helyi sajtónak nyilatkozva elmondta: éppen a vasúti kereszteződés előtt állt autójával, amikor meglátta, hogy a sorompó kezd leereszkedni, miközben egy két botra támaszkodó idős nő még a sínek közepén botorkál.

A férfi azonnal kipattant autójából, és egy másik arra járóval együtt a hölgy segítségére sietett. Mint mondta, a nő nem beszélt angolul, és először megijedt, mert az hitte, hogy bántani akarják. Végül sikerült még éppen időben lemenekíteniük a sínekről.

A másik férfit nem tudták azonoasítani, mert elment a helyszínről még mielőtt a rendőrök kiérkeztek volna. A mentéshez szükség volt a mozdonyvezető segítségére is, aki még időben behúzta a vészféket ahhoz, hogy a három ember lemenekülhessen a vágányokról.

A nőt elővigyázatosságból kórházba szállították, de a beszámolók szerint az ijedségen kívül semmi baja sem lett.

"Ez is bizonyítja, hogy a társadalmunk teli van jó emberekkel" - összegezte az eset tanulságát város rendőrkapitánya, aki csak "őrangyalként" jellemezte a két férfit.