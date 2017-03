Bűnügy

Összeverték és megkéselték a kislányt rendszeresen megerőszakoló férfit, elítélték őket

Két év, három év próbaidőre felfüggesztett, illetve egy év, nyolc hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a két embert, akik megvertek és megkéseltek egy férfit, aki éveken át molesztálta egyikük kislányát. Harmadik társukat bűnpártolásért 200 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtották.

Az első- és a harmadrendű vádlottak élettársak voltak, a másodrendű vádlott pedig a közös fiúgyerekük. A pár elvált, a nő pedig megismerkedett egy férfival, akivel 2000-ben összeköltözött; velük élt az asszony mindkét gyermeke is. A férfi már a kapcsolat elején verni kezdte a nőt, majd pár évvel később a kicsiket is. Először 2000-ben kényszerítette az akkor nyolcéves kislányt, "szexuális cselekmények elkövetésére, majd éveken keresztül heti rendszerességgel kellett a sértettnek a vádlottat különböző módon kielégítenie".

Minden esetben azzal fenyegette meg a kislányt, hogy ha nem tesz eleget a szexuális kívánságainak, vagy bárkinek beszél a történtekről, őt, megöli őt, az anyját és a testvérét is.

2006-ban erőszakolta meg először a gyereket, majd tette azt havi rendszerességgel. A kislány ellenkezett, azonban a bántalmazások és a vádlott fizikai erőfölénye és fenyegetései oly mértékben megtörték, hogy 2008 után már meg sem kísérelte az ellenállást.

Miután a család tudomást szerzett arról, hogy a férfi éveken át "szexuális cselekményre kényszerítette" a lánygyermeket, elhatározták, hogy bosszút állnak. 2015. szeptember 12-én mindhárman a kisvárdai lakáshoz mentek. A nő lemaradt, nem akarta látni, hogy mi történik. A másodrendű vádlott dörömbölni kezdett a lakás ablakán, mire a férfi ajtót nyitott. Dulakodás tört ki közte és a gyerek apja között, ekkor a másodrendű vádlott előhúzott egy kést és hátba szúrta anyja volt élettársát.

A férfi menekülni kezdett, ekkor megragadták, betették kocsijuk csomagtartójába, és Kisvárda határába hajtottak, ahol kivették az autóból és az út szélén hagyták. A nő megpróbálta eltüntetni a vérnyomokat a háznál, de egy közelben lakó szemtanúja volt a támadásnak és kihívta a rendőröket.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész apa és fia esetében három nap gondolkodási időt kért, míg az az anya vonatkozásában tudomásul vette a döntést.

Az erőszakoló ügyében viszont már megszületett a jogerős döntés: első fokon a Nyíregyházi Törvényszéktavaly októberben tíz év fegyházbüntetésre ítélte, amit a Debreceni Ítélőtábla a napokban helybenhagyott.