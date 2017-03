Horror

Agyonverte újszülött gyerekét a drogos apa

A kicsi halálát agykárosodás okozta. Apja annyira be olt állva, hogy nem is emlékezett rá, mit csinált. Életfogytiglant kapott. 2017.03.07 07:51 próba Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Halálra verte 16 napos kislányát egy brit férfi - írja a Daily Mail. A kicsit csak egy nappal azután ölte meg az apja, hogy a gyermekvédelmisek szúrópróbaszerűen meglátogatták őket.

A kis Florence Higham életveszélyes sérülésekkel került kórházba, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. A gyilkossággal a gyermek apját, Matthew-t vádolták meg, aki végül bűnösnek vallotta magát. A férfit életfogytiglanra ítélték.

A család nem volt ismeretlen a rendőrök és a gyermekvédelmisek számára. Az apa közismerten drogfüggő és alkoholista volt; a szociális munkások többször is ellenőrizték őket az utóbbi időben. Épp egy nappal azelőtt jártak náluk, hogy az apa nekiesett gyerekének.

A boncolás megállapította, hogy a kicsi több belső sérülést is szenvedett, halálát agykárosodás okozta. Az apa annyira részeg volt a támadás idején, hogy nem is emlékezett rá, mit csinált.