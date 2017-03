Illegális bevándorlás

Pakisztáni embercsempészek ellen emeltek vádat Nagykanizsán

Sanyargatással, üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emeltek vádat Nagykanizsán két pakisztáni férfi ellen, aki egy brit állampolgár irányításával tömegesen, zárt teherautókba zsúfolva csempészett illegális bevándorlókat Magyarországról külföldre - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.

Pirger Csaba közölte: a brit férfi 2015-ben hozott létre egy hosszú ideig szervezetten működő embercsempész-hálózatot, amelynek a két pakisztáni is a tagja volt. A brit férfi volt az irányító, ő szervezte be a sofőröket, autókat bérelt, több esetben pedig maga is részt vett a fuvarokban.

A férfi és két társa 2015 júliusában egyetlen hónap alatt csaknem száz külföldi, beutazási okmányokkal nem rendelkező embert szállított Nyugat-Európába.

A szervezet irányítójának megbízásából a két pakisztáni vádlott 2015 nyarán - előfutónak egy bérelt magyar személyautót használva - egy olasz rendszámú kisteherautóval a budapesti Keleti pályaudvarról 36 pakisztáni, bangladesi és afgán állampolgárt - fejenként 200-500 euróért - próbált Olaszországba vinni. A két járművet a Zala megyei Becsehely közelében állították meg a rendőrök. A személyautó vezetőjét elfogták, a teherautóé azonban elmenekült, hátrahagyva a járműbe zsúfolt utasokat. Őt csak tavaly sikerült elfogni.

Az ablak és szellőző nélküli, nem egészen hét négyzetméteres raktérben 36 ember zsúfolódott össze. Az alapvető szükségleteket sem biztosították számukra, a rendkívüli melegben inni és levegőzni sem volt lehetőségük.

A brit irányító és a két pakisztáni férfi hasonló módszerrel a lebukás előtti napokban több fuvart is lebonyolított. Budapestről Letenyén át legalább húsz, Bicskéről pedig ismeretlen számú illegális bevándorlót vittek Olaszországba. Németországba harminc utast szállítottak egy kisteherautóval, amikor pedig egy bajor település közelében a rendőrök üldözőbe vették őket, utasaikat magukra hagyva elmenekültek.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség társtettesként, sanyargatással, üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a két pakisztáni férfi ellen, az elsőrendű vádlottat pedig közokirat-hamisítással is vádolják. A bűnszervezet brit vezetőjét tavaly Olaszországban elfogták, de nem adták ki Magyarországnak, így ellene elkülönítve folyik az itteni büntetőeljárás.