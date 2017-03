Sztárhírek

Rendőrök vitték a bíróságra Kállay-Saunders Andrást

Fotó: MTI

Majd kétórás csúszással kezdődött a tárgyalás Kállay-Saunders András és társai ügyében tegnap a II. és III. Kerületi Bíróságon. Az énekest rendőrautó hozta a bíróságra és egészen a vádlottak padjáig kísérték az egyenruhások, ahol a három évvel ezelőtti, a Hajógyári-szigeten történt verekedős ügyének utolsó előtti tárgyalására került sor.

Saunders szerint a távolmaradásért nem ő, hanem a torokgyulladás a ludas.

"Nem kaptam értesítést a tárgyalásról, és lebetegedtem. Vírusos torokgyulladásom van, most is tele vagyok antibiotikummal. Éjszaka képtelen voltam pihenni, reggel viszont olyan mélyen aludtam, hogy a telefont sem hallottam. A két rendőr rendes, kifejezetten kedves volt velem. Az út alatt zenéről is elbeszélgettünk" - mondta a Blikknek Kállay-Saunders András, akit súlyos testi sértéssel vádolnak és ötmillió forintot követelnek tőle.

Saundersnek fizetnie kell a rendőrségi kíséretért. Az elővezetési alapdíj 9240 forint, amelyet csekken kell befizetni.

Az énekes ügyében pénteken várható ítélethirdetés.