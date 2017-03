Bűnügy

A szekrénybe bújva találták meg a rendőrök a 19 éves pedofilt

Két 13 éves kislányt erőszakolt meg, és fotókat is készített róluk molesztálás közben. 2017.03.03 07:50 próba Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az angliai Warwickshire-ben élő 19 éves Lewis Walker két 13 éves kislányt erőszakolt meg - írja a Mirror. Miután letartóztatták, nem is tagadta bűnösségét, ezért a tárgyalásig szabadon engedték. Igen, ám de nem jelent meg a megadott időben, ezért rendőröket küldtek a lakásához, hogy előállítsák. A rendőrök a szekrénybe bújva találták meg a fiatal pedofilt.

A nyomozás során egyébként több bűncselekményre is fény derült. Walker fotókat is készített a gyerekekről, miközben molesztálta őket, így ez további vádakat adott a lajstromhoz. Komoly börtönbüntetésre számíthat.