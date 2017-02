Több megyében nyomoznak

Több tízezer autóalkatrészt találtak az orgazdánál - videó

Az eddig lefoglalt alkatrészekből mostanáig 25 lopott autót azonosítottak, amelyek Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Budapest és a Balaton környékéről tűntek el az elmúlt négy-öt évben.

Jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett orgazdaság miatt nyomoz a rendőrség egy 32 éves Győr-Moson-Sopron megyei férfi ellen, akinek három megyében található ingatlanjaiban több tízezer darab autóalkatrészt találtak a rendőrök - jelentette be a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője kedden sajtótájékoztatón, Győrben.



Károlyi Zoltán elmondta, hogy a Pest, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyei rendőrökből álló nyomozó csoport az eddig lefoglalt 2300 különböző alkatrészből mostanáig 25 lopott autót azonosított, amelyek Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Szlovákiából, Budapest és a Balaton környékéről tűntek el az elmúlt négy-öt évben. Az eltűnt autók jellemzően, Audik, Volkswagenek és Seatok voltak.



Az osztályvezető részletezte: a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január végén jelezte, hogy a férfi illegálisan jutott autóalkatrészekhez, amelyeket árusított. A gyanúsítotthoz köthető hét ingatanban egy héten keresztül tartottak házkutatást, amely során motorblokkokat, különböző karosszériaelemeket, biztosítékfedeleket, üléseket, sebességváltókat és légzsákokat találtak.



A lopott autókat szétszerelték, a kár eddig több tízmillió forint.



A rendőrség egyelőre a 32 éves férfit gyanúsítja, aki szabadlábon védekezhet.



Károlyi Zoltán a nyomozás érdekeire hivatkozva annyit közölt még, hogy "több ember is képben van", s akár több száz lopott autó is érintett lehet.