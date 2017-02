Bűnügy

Tizenhárom év fegyházra ítélték a 2001-es kántorjánosi emberölés vádlottját

Nem jogerősen tizenhárom év fegyházra ítélte a Nyíregyházi Törvényszék hétfőn azt a román állampolgárságú magyar férfit, aki - máig ismeretlen társaival - brutálisan megvert és kirabolt egy idős házaspárt 2001 októberében Kántorjánosiban. Az idős férfi a helyszínen, felesége a kórházban halt bele sérüléseibe.

A 35 éves S. A.-t nyereségvágyból, több emberen, társtettesként elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Bodnár Zsolt által vezetett bírói tanács.

A bíróság mellékbüntetésként a vádlottat tíz évre kiutasította Magyarország területéről.

A megállapított tényállás szerint a 84 éves férfi és 79 éves felesége a családi házukhoz tartozó földterület gondozásához sokszor romániai és ukrajnai vendégmunkások segítségét vették igénybe, akik tudták, hogy a házaspár nagyobb mennyiségű készpénzt tart a házban.

A vádlott több társával együtt 2001 októberében határozta el, hogy kirabolja a házaspárt. A házba október 21-én este törtek be, átugrottak a kerítésen, megfojtották a hátul ugató kutyát, majd a zajra felébredő idős férfit a bejárati ajtónál ököllel bántalmazták. A földre esett férfi fejét és nyakát olyan nagy erővel ütötték, hogy az idős ember a helyszínen életét vesztette.

A vádlottak rátörtek a másik szobában alvó, nagyothalló asszonyra, tőle pénzt követelve puszta kézzel és kalapáccsal ütni kezdték. Az idős nő a bántalmazás megmondta, hova rejtettek el mintegy 400 ezer forintot. A pénzt a vádlott kivette a pénzt a szekrényben lévő ruhából, majd a támadók elmenekültek. Az asszony november 6-án a kórházban belehalt sérüléseibe.

Bodnár Zsolt a bizonyítékokat ismertetve a tárgyaláson elmondta, a vádlott a nyomozás és a bírósági eljárás alatt ellentmondásos vallomásokat tett. Az eljárás során "minden kétséget kizáróan" nem lehetett megállapítani, hogy ki vagy kik voltak a tettestársai, de a betört üvegen megtalált ujjnyom alapján S. A. biztosan jelen volt a bűncselekmény helyszínén - ismertette a bíró. Hozzátette, a férfi végig ott volt a sértettek bántalmazásakor és a pénzük elvételekor. br>A bűncselekmény elkövetésekor a vádlott nem volt még 20 éves, ezért vele szemben "szóba sem kerülhetett" az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásának lehetősége - közölte a bíró.

Megemlítette, hogy S. A. Romániában bűnöző életmódot folytatott, idősek sérelmére több bűncselekményt is elkövetett, erőszakos cselekményekért már büntetve is volt.

Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett, az ügyész három nap gondolkodási idő tartott fenn.