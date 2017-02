Bűnügy

Doktornőnek adta ki magát egy férfi Nógrádban (videó)

Az áldoktornő farmerszoknyában és hosszú szárú csizmában járt, azt mondták, frizurája mindig tökéletes volt. 2017.02.26

Nagyon furcsa eset történt a Nógrád megyei Szirákon: egy férfi doktornőnek adta ki magát, és házhoz járva "gyógyította" a helyieket. Szigorúan sötétben - nappal be kellett húzni a függönyt, este pedig lekapcsoltatta a lámpát. Erről az RTL híradó számolt be. "

Időbe telt, hogy feltűnjön a helyieknek: valami nem stimmel vele. Valaki azt vette észre, hogy varázsszavakat mormol, egy betegnek pedig borostás arca és műmellei váltak gyanússá. Meg az, hogy mobiltelefonnal csinált "EKG-t", és este tíz után jelent meg arra hivatkozva, hogy "farkasvakságban szenved".

Az áldoktornő farmerszoknyában és hosszú szárú csizmában járt, azt mondták, frizurája mindig tökéletes volt. Egy idős nő arról számolt be, hogy combdaganatot "diagnosztizált" nála, majd kézrátétellel "megműtötte". Injekciót is beadott neki, azt sem lehet tudni, milyet, de szerencsére nem lett tőle baja. A rendőrség kuruzslással gyanúsítja a férfit, aki pénzt viszont sosem kért tevékenységéért.