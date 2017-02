Állatkínzás

Feszítővassal ütött agyon egy kengurut, leültetik érte (videó)

Bűnösnek vallotta magát két ausztrál férfi, akik 2015 nyarán feszítővassal vertek agyon egy kengurut Ausztráliában: Craig Jamie House 11 hónapos börtönbüntetést, társa, Vince Geoffrey Jarvis pedig tizezer ausztrál dolláros (közel hárommillió forintos) bírságot kapott - írja az ABC.

A két férfi 2015 nyarán verte agyon a védtelen állatot. Brutális tettüket videóra vették - ez lett a vesztük, mert a rendőrök egy másik ügyben végzett házkutatás közben megtalálták egyikük számítógépén a felvételt.

A videón látszik, ahogy a feszítővasakkal felfegyverzett férfiak House kutyájával együtt körbefogják a rémült kengurut. Először kisebb ködarabokkal dobálják, majd House közelebb megy, hogy agyonverje. A vágás után az is jól látható, ahogy a lábánál fogva vonszolja az elpusztult állatot.

A bíróság előtt a teljes felvételt is levetítették. A két férfi percekig ütlegelte a kengurut; House azt vallotta, hogy a húsáért ölték meg. Mint mondta, azért választott ilyen brutális módszert, mert két évvel korábban bevonták a fegyverviselési engedélyét, ő pedig nem akart illegálisan puskát tartani.

Evan Shackleton bíró nem fogadta el House védekezését. Mint az ítélethirdetéskor elmondta, a felvételen jól látható, hogy a férfi örömét lelte a kegyetlenkedésben. "Nem viselkedett emberként" - jelentete ki.

Az ügy már csak azért is különleges, mert Nyugat-Ausztráliában ez volt az első eset, hogy letöltendő börtönbüntetést szabtak ki egy kenguru megöléséért.