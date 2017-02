Halálos találat érte a rendőrt

Bőnyi rendőrgyilkosság: újabb szakértőt vonnak be az ügybe

Máig nem tisztázott, hogy Gy. István és a nyomozók vitája miért torkollott lövöldözésbe, aminek során Pálvölgyi Péter őrnagyot, az NNI munkatársát halálos találat érte. 2017.02.23 07:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértőt rendelt ki a bőnyi rendőrgyilkosság ügyben a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ a február elején elkészült fegyverszakértői szakvélemény megállapításai alapján – tudta meg a Magyar Nemzet a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivőjétől.



Nagy Andrea az újság csütörtöki cikke szerint elmondta, hogy az ügyben több szakértőt is kirendeltek. Néhányan már elkészítették szakvéleményüket, a legtöbbre azonban még várni kell.



A KNYF-nek továbbra is csak egy gyanúsítottja van. Az előzetes letartóztatásban lévő férfit hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének és lőfegyverrel való visszaélés bűntettének elkövetésével gyanúsítják.



Az újság felidézi: 2016. október 26-án a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) illegálisan tartott fegyverek felkutatása érdekében házkutatást akart tartani az ismert szélsőjobboldali aktivista, Gy. István bőnyi házában, a 76 éves férfi azonban nem engedte be a nyomozókat. Máig nem tisztázott, hogy Györkös István és a nyomozók vitája miért torkollott lövöldözésbe, aminek során Pálvölgyi Péter őrnagyot, az NNI munkatársát halálos találat érte.



A rendőrök azt állítják, az első lövést a gyanúsított adta le egy gépkarabélyból, ők csak viszonozták a tüzet. Takács Zoltán ügyvéd, Gy. védője azonban a rendelkezésére álló – részletesen nem ismertetett – információkra hivatkozva azt mondja, nem védence adta le a halálost lövést, ahogyan azt az ügyészség állítja – írja a Magyar Nemzet.