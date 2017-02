Bűnügy

Feleségeivel akarta megöletni 14 éves áldozatát a többnejű pedofil

Egészen bizarr történetről számolt be a Mirror: egy poligámiában élő amerikai pedofil két feleségével akart megöletni egy 14 éves kislányt, akit molesztált.

A Utah államban élő 47 éves Kain Blackwing rávette a 19 és 22 éves nőket, hogy öltözzenek be nindzsának, és gyilkolják meg a gyereket. A férfi azért akarta elhallgattatni a kislányt, mert vállalta, hogy tanúskodik ellene egy gyerekmolesztálási ügyben.

A két feleség be is öltözött a jelmezekbe, majd késekkel és csavarhúzókkal felfegyverkezve betört a kislány családjának házába. Szerencsére, a lány nevelőapja még időben észrevette és elkergette őket.

Blackwinget ezután a gyermek ellen elkövetett nemi erőszak mellett emberölési kísérlettel is megvádolták, várhatóan jó néhány évet fog rács mögött tölteni.