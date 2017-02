Baleset

Bocsánatot kért a családtól a rendőrnőt elgázoló kamionos

Fotó: MTI

Bocsánatot kért a családtól a rendőrnőt elgázoló kamionos - írja a Blikk. Ügyvédje szerint T. András részletes beismerő vallomást is tett. "Ügyfelem és családja is összetört a történtek súlya alatt. András szörnyen sajnálja ami történt, amint találkoztunk a rendőrségen a baleset után az első kérdése az volt, hogy miként tudna bocsánatot kérni a halott lány szüleitől?" - mondta a lapnak nyilatkozva Farsang Andrea.

A Blikk úgy tudja, hogy a férfi már több mint tíz éve dolgozik kamionsofőrként: már annál a cégnél is egymillió kilométert vezetett, ahol jelenleg dolgozik. A balesetet valószínűleg az okozta, hogy a rádiót tekergette, ezért nem vette észre az út szélén parkoló autót és az igazoltató rendőrnőt.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, hétfőn súlyos közúti baleset történt az M5-ösön. A tragédiában egy 23 éves rendőrnő életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsérültek.