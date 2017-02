Bűnügy

Csaknem negyven év után ítélték el a világ egyik legrettegettebb gyerekgyilkosát

Csaknem negyven év után ítélték el a világ egyik legrettegettebb gyerekgyilkosát

Pedro Hernandezt bűnösnek mondták ki a hatéves Etan Patz meggyilkolásában. A kisfiút Amerika-szerte keresték, ő volt az első, akinek tejesdobozra nyomtatták a képét.

Fotó: AFP

Harmincnyolc évvel ezelőtt, 1979. május 25-én a hatéves Etan Patz elindult otthonról az iskolabuszhoz. Soha többé nem látták. A gyereket egész Amerikában keresték, ő volt az első eltűnt gyerek, akinek tejesdobozokra nyomtatták a fotóját. Az eset fontosságát az is jelzi, hogy Etanra emlékezve május 25-én tartják az eltűnt gyerekek világnapját.

Most végre úgy tűnik, elítélték a gyilkosát: az 56 éves Pedro Hernandezt saját sógora juttatta rendőrkézre, aki azt vallotta, hogy a férfi bevallotta neki: megölt egy kisfiút.

Hernandez Patzék Maple Shade-i otthona közelében dolgozott egy üzletben. Üdítővel csábította be a kisfiút a boltba, ahol megfojtotta, majd egy dobozban a szemét mellé tette a testét.

Hernandez ügyvédei azt állították, hogy a férfi mentális zavarokkal küzd, ezért nem tud különbséget tenni a valós és az elképzelt történések között, ezért ártatlan.

Az esküdtek azonban nem osztották ezt a véleményt, és nyolc napos tanácskozás után bűnösnek mondták ki Hernandezt.

Az ügyvédek jelezték, fellebbezni fognak az ítélet ellen.