Légpuskával lőtte át a szomszéd lány tüdejét egy miskolci kamasz

Vádat emeltek egy 15 éves miskolci fiú ellen, aki tavaly nyáron légpuskával sebesített meg egy 21 éves nőt. A 24.hu beszámolója szerint életveszélyt okozó testi sértés miatt kell bíróság elé állnia; ha bűnösnek találják, az ügyészség indítványa szerint felfüggesztett börtönbüntetést kaphat.

A fiú tavaly júniusban átment egyik barátjához, hogy szórakozásképpen légpuskával konzervdobozokra lövöldözzenek. A zajt a szomszédban lakó lány is meghallotta - akinek 10 éves öccse is a fiúkkal játszott. Amikor kihajolt az ablakon, hogy megnézze, mi történik, a kamasz ráfogta a fegyvert, megfenyegette, hogy lelövi, majd el is sütötte a puskát. A lövedék a válla felett találta el a lányt, és a tüdején is keresztülhaladt, a mentők életveszélyes állapotban vitték kórházba.

