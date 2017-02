Baleset

Egy rendőrnő halt meg az M5-ös autópályán történt balesetben

2017.02.13 13:19 MTI

Egy rendőrnő az M5-ös autópályán reggel történt halálos baleset áldozata - közölte hétfőn kora délután a Pesti Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI érdeklődésére.

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: a halálos áldozat mellett a két sérült egyike is rendőr.

A helyszíni szemle még tart, így továbbra is csak két sávon halad a forgalom a baleset közelében - tette hozzá.

Hétfő reggel két személyautó és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópálya 23. kilométerénél, a fővárosból kifelé vezető oldalon.

A Blikk úgy tudja, hogy a rendőrnő egy személyautó sofőrjét akarta igazoltatni, amikor a kamion beléjük rohant, elsodorva az autót és a rendőrnőt is.