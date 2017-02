Bűncselekmény

Egyre kevesebb a bűncselekmény Budapesten

A regisztrált bűncselekmények száma 13 százalékkal csökkent Budapesten tavaly, a 2015-ös évhez képest - közölte Bucsek Gábor budapesti rendőrfőkapitány csütörtöki évértékelő sajtótájékoztatóján.

A vezérőrnagy elmondta: 2015-ben 70 062 bűncselekményt regisztráltak a fővárosban, a múlt évben ez a szám 60 864-re csökkent, ezzel együtt a nyomozások eredményessége 40 százalékra emelkedett.

Bucsek Gábor arról is beszélt, hogy a Központi Statisztikai Hivatal múlt év végi felmérése szerint 14 százalékponttal nőtt azoknak az aránya, akik biztonságban érzik magukat a fővárosban; az ő arányuk 79 százalék.

Elmondta azt is: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) számára fontos az emberek szubjektív biztonságérzetének szinten tartása, ehhez szükséges a 24 órás rendőri jelenlét, s szakítottak azzal, hogy csak gépkocsizó járőrök legyenek a közterületeken. Hozzátette: az elmúlt évben munkatársai 2 millió 590 ezer órát teljesítettek a közterületeken.

Az emberek szubjektív biztonságérzete szempontjából a gyors reagálást is fontosnak nevezte. Ismertette: a riasztástól a kiérkezésig 14 percre csökkent a rendőrség reagálási ideje Budapesten. Ezt úgy tudták elérni, hogy az úgynevezett tevékenységirányítási központ munkáján már a korábbi években is változtattak, de a múlt évben is finomhangolásokat végeztek rajta - mondta Bucsek Gábor.

Hozzátette: ez azt jelenti, hogy a kerületekből átcsoportosítottak nemcsak járőröket, de bűnügyi technikusokat, bűnügyi bizottságokat és nyomozókat is, így biztosítva azt, hogy azok helyett a kerületek helyett, ahol nem volt számottevő bűncselekmény egy adott időszakban, egységes irányítás mellett más kerületben teljesítsenek szolgálatot.

Bucsek: Sokkal inkább állampolgárbarát lett a rendőrség

Ezzel és a reagálási idő csökkentésével a főkapitány szerint sokkal inkább állampolgárbarát lett a rendőrség működése.

Beszélt arról is: a sértettek terheinek csökkentése érdekében már a helyszínen meghallgatják őket, ezzel azt szeretnék elérni, hogy lehetőség szerint ne kelljen a rendőrségre menniük.

Bucsek Gábor újításnak és eredményesnek nevezte a nyomkövető kutyák széleskörű alkalmazását is. Elmondta: azokon a helyszíneken, ahol minimális esély is van arra, hogy nyomot hagyott az elkövető, bevetették a kutyákat, és számos esetben sikerült így további bizonyítékot gyűjteniük vagy épp eljutniuk magához az elkövetőhöz.

A bűnügyi területről szólva felhívta a figyelmet arra, hogy speciális egységeket hoztak létre a betörésekkel, a gépjárműlopásokkal, illetve a kábítószer-bűnözéssel összefüggésben, s ennek eredményességét mind a bűncselekmények számának csökkenése, mind a nyomozások eredményessége igazolja.

A kábítószer-bűnözéssel kapcsolatban a főkapitány azt emelte ki: a BRFK élére állt annak a kezdeményezésnek, hogy minden kerületben legyen kábítószerügyi egyeztető fórum, bevonva a civil szervezeteket és az önkormányzatokat. Hozzátette: a múlt évben zéró toleranciát hirdettek a drogdílerek ellen, a keresleti oldalon pedig a civil szervezetekkel együtt segítő kezet tudnak nyújtani az érintetteknek.

A múlt évben 33-ról 44-re nőtt az emberölések száma, ugyanakkor a nyomozás eredményessége 80 százalékról 93,5 százalékra nőtt. Bucsek Gábor hangsúlyozta: az emberölések, a testi sértések, valamint a közterületi garázdaság esetében közelíteni kell a felderítési maximumhoz.

Jelentősen, 1859-ről 1187-re csökkent a gépkocsilopások száma, az autófeltöréseké pedig 2560-ról 2100-ra - ismertette a főkapitány. A rendőrség által közzétett adatok szerint a lakásbetörések száma több mint 21 százalékkal, a rablásoké csaknem 27 százalékkal, a kifosztások száma mintegy 20 százalékkal csökkent tavaly az előző évhez képest, de a garázdaságok, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is csökkenést mutat.

Bucsek Gábor külön szólt a BRFK iskolai bűnmegelőzési tevékenységéről, valamint arról, szeretnék a gyerekeknek bemutatni a munkájukat annak érdekében, hogy esetleg a későbbiekben ezt a pályát válasszák.

Bejelentette, hogy 2017 februárjában új kommunikációs osztályt hoztak létre a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, ennek feladata, hogy markánsabban mutassa be a BRFK életét.

Az idei év céljai között említette az eredmények szinten tartását, a reagálási idő további csökkentését és a kábítószer-hálózatokkal szembeni még hatékonyabb fellépést.

Arról is szólt, hogy a rendőrség előtt új kihívások állnak, például az elektronikusan megszerezhető információkkal vagy a bankkártyákkal összefüggő visszaélésekkel kapcsolatban, ezek visszaszorítására csúcstechnológiai bűnözés elleni önálló osztályt hoztak létre.