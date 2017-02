Baleset

Hóval oltottak házat a rendőrök

Egy járókelő vette észre 2017. február 3-án 21 óra 30 perc körül, hogy az egyik kunmadarasi ingatlan teraszán kisebb tűz van. Azonnal értesítette a helyi rendőrőrs munkatársait, akik perceken belül kiértek a helyszínre. A tűz már a lakóház teraszának fa gerendáit is meggyújtotta. A rendőrök jelzésére senki nem nyitott ajtót, úgyhogy nem késlekedtek, bementek az udvarra. Miközben Barna Róbert rendőr főtörzsőrmester intézkedett a katasztrófavédelem munkatársainak értesítéséről, Ordas Richárd rendőr őrmester egy műanyag vödörben talált hókásával azonnal a tűz oltásához kezdett, amely sikerre vezetett. A rendőrök így megakadályozták a tűz továbbterjedését. Közben a katasztrófavédelem munkatársai is megérkeztek, akik megtették a további szükséges intézkedéseket.



A rendőrök megállapították, hogy a házban egy idős férfi lakik, aki délután a kályhájából kiszedte a hamut, amit zsákba rakott, majd kitette a teraszra - a bejárati ajtó előtt összekészített tűzifa mellé - és elment otthonról. Nem vette észre, hogy parázs is került a zsákba, amely így meggyújtotta a tűzifát és a lakóház teraszának egyik gerendáját.



A járókelő figyelmességének köszönhetően a segítség idejében érkezett és senki sem sérült meg.