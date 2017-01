Brutális

Széttépték a tigrisek a kifutójukba mászó férfit (videó)

Fotó: Flickr

Tigrisek téptek szét egy látogatót egy kínai állatkertben - írja a Mirror. A férfi a ningbói állatkertben mászott át a rácsokon, hogy közelebbről is megnézhesse a nagymacskákat. Pechjére, épp etetési idő volt; az egyik állat azonnal észrevette és leterítette.

Pillanatokon belül a társai is a tehetetlen férfire vetették magukat, a borzalmas jelenetet az áldozat felesége és gyereke is végignézte a rácsokon túlról.

A gondozóknak sikerült kiszabadítaniuk a próul járt férfit a kifutóból, de sajnos nem sokkal a kórházba szállítása után belehalt a sérüléseibe.

Vigyázat, sokkoló videó!