Bűnügy

Őrző-védő cégek adócsaló vezetőit ítélték el Szegeden

hirdetés

Őrző-védő cégek vezetőit sújtotta két év három hónap és hat év közötti börtönbüntetéssel csütörtökön jogerősen a Szegedi Ítélőtábla, mert a vádlottak hosszú időn keresztül fiktív alvállalkozói hálózatot működtetve nem fizettek be több száz millió forint adót.

A táblabíróság a négy férfit folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntettében és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében mondta ki bűnösnek.

Két vádlott a tulajdonukban lévő és irányításuk alatt álló társaságok neve alatt különböző megrendelőknek - bankoknak, postáknak, egyéb hivataloknak, üzemeknek - őrző-védő szolgáltatást nyújtott, részben más cégek alvállalkozójaként. A vádlottak az árbevétel után nem akarták a forgalmi adót bevallani és befizetni, ezért a tevékenységet névleg több beszervezett társaságnak - köztük az egyik vádlott cégeinek - alvállalkozásba adták. A tényleges szolgáltatást azonban a vádlottak által irányított társaságok végezték, a munkavállalókat is ők foglalkoztatták.

Az ítélet szerint így a vádlottak 2006-tól 2008-ig összességében több száz milliós kár okoztak az állami költségvetésnek.

A jelentős adótartózást felhalmozó alvállalkozói cégek mindegyikét azóta felszámolták vagy törölték.

A vádlottak tagadták a bűncselekmény elkövetését, arra hivatkoztak, hogy az akkori szabályoknak megfelelően alkalmaztak alvállalkozókat, amelyek minden engedéllyel rendelkeztek, a munkavállalói adminisztrációt, így a bérszámfejtést csupán a hatékonyság javítása érdekében központosították.

Az ítélőtábla több vádlott esetében is súlyosította az első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék által kiszabott büntetéseket. Mezőlaki Erik a döntés indoklása során kifejtette, a táblabíróság súlyosbító körülményként értékelte, hogy az elkövetés komoly szervezettséget mutat.