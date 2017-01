Hideg idő

Trükkös csalókra figyelmeztet a Tigáz

Trükkös csalók jelentek meg a Tigáz ellátási területén: a Pest megyei Farmoson próbálnak szén-monoxid-érzékelő készülékekre pénzt beszedni a cég nevében - figyelmeztet szerdai közleményében a társaság.



A közlemény szerint a magukat a Tigáz szakembereinek kiadó személyek igyekeznek rávenni a fogyasztókat arra, hogy vásároljanak szén-monoxid-érzékelőket.



A gázszolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy nem forgalmaz szén-monoxid-érzékelő készüléket. Kitérnek arra is, hogy a Tigáz-DSO Kft. munkatársai és megbízott külső vállalkozói semmilyen körülmények között nem jogosultak készpénz átvételére, a társaság a be- és kifizetéseket kizárólag utalással vagy postai úton kiküldött csekken végzi.



A Tigáz arra kéri ügyfeleit, hogy csak olyanoknak nyissanak ajtót, akiknek személyazonosságáról, szándékairól meggyőződtek. A cég megbízásából dolgozó munkavállalók minden esetben arcképes okmányokkal rendelkeznek. Ha valaki visszaéléseket tapasztal, a rendőrség mellett a Tigáz ügyfélszolgálati telefonszámán - 06 (40) 333-338 - is bejelentést tehet - olvasható a közleményben.