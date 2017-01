Veronai buszbaleset

Gázszivárgást észleltek a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnál

2017.01.23 16:04 MTI

Az Origo írt arról, hogy az iskola pincéjében magas koncentrációjú (kétszázalékos) gázt mértek a gázművek munkatársai. A portál helyszínen tartózkodó tudósítója arról is beszámolt, hogy a gázcső az iskola bejárata alatt van, ezért az annak vonalán lerakott mécseseket eloltják vagy áthelyezik.



A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az MTI megkeresésére azt írta: munkatársaik napi tervszerű ellenőrzési feladataik során észlelték a gázszivárgást a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumot is ellátó leágazó vezeték nyomvonalán, illetve az épület falsíkjában is mértek gázkoncentrációt.



Az "élet és vagyonbiztonság megóvása érdekében" a hiba haladéktalan elhárításáról egyeztettek a gimnázium vezetésével - tudatták.

Megemlékező budapesti diákok a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnál 2017. január 23-án. (MTI/Kallos Bea)

Közleményükben kiemelték, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a legnagyobb tiszteletadás mellett és a lehető legrövidebb időn belül befejezi a szivárgás elhárítását annak érdekében, hogy zavartalan legyen a megemlékezés a buszbaleset áldozataira.



"A FŐGÁZ együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak, illetve a balesetben érintetteknek" - fogalmazott közleményében a cég, amely az elhunytak tiszteletére az iskolánál koszorút helyez el.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.