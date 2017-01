Állatkínzás

Rideg közönnyel nézte végig, ahogy elviszik halálra fagyott kutyáját

Halálra fagyott kutyát találtak egy társasház udvarán - számolt be a szörnyű esetről korábban a ma.hu is. Valószínűleg több napig feküdt a tetem egy ólban, a lakók ugyanis régóta nem látták mozogni az állatot.



A két-két és fél méteres lánc végén, a kis házban egy kistestű keverék, ivaros kan kutya testét találtuk, kórosan sovány állapotban. A házának ajtajába be volt gyűrve egy pléd, aminek talán a tetem eltüntetése, kevésbé láthatóvá tétele volt a funkciója, de biztosra vehető, hogy a kiskutya halála után került oda. A kutya házában volt egy szakadt polifoam és egy rágott vagy kapart hungarocelldarab is - tudta meg a Ripost a kiskutya megtalálsának körülményeit.

A kutyaház melletti tálban csupán néhány szem tápot találtak az állatvédők, amin 6-8 centis jégréteg volt. A kispesti szervezet tagjai bűncselekmény alapos gyanúja miatt hívták a kerületi rendőröket, akik eljárást indítottak a gazdi ellen.



"Az állatban chip nem volt, a tulajdonos oltási könyvet sem tudott felmutatni. Rideg közönnyel és megbánás nélkül nézte végig a gazdi, ahogy elvisszük a tetemet..."

Ha a halálra fagyott kutya ügyében bebizonyosodik az állatkínzás, a kegyetlen tulajdonos akár letöltendő, 3 év börtönbüntetést is kaphat!

Szörnyű, megrendítő képek, csak erősebb idegzetűek görgessenek lejjebb!

Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat Facebook





