Megölte és láncfűrésszel feldarabolta áldozatait a Jégkrémes gyilkos néven elhíresült nő

A legveszélyesebb férfi elítéltek számára fenntartott börtönbe szállítják át a "Jégkrémes gyilkos" néven elhíresült nőt - írja a New York Post. Estibaliz Carranzát 2012-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre Ausztriában két férfi meggyilkolásáért. A mexikói származású, spanyol állampolgárságú nő egy láncfűrésszel feldarabolta és saját jégkrémboltjának pincéjében ásta el a holttesteket.

Első áldozata férje, az osztrák Roger Holz volt, akivel Németországban ismerkedett meg, majd Bécsbe költöztek.

A nyomozás szerint Carranza 2008-ban egy 22-es kaliberű Berettával ölte meg a férfit. A bíróságon azt vallotta, azért lőtte le, mert bár elváltak, Holz nem volt hajlandó kiköltözni a házból, ráadásul lusta volt és erőszakos.

Két évvel később Carranza élettársa, a jégkrémkereskedő Manfred Hinterberger is hasonlóan végezte. A nő őt is hidegvérrel fejbe lőtte, majd feldarabolta és elásta boltja pincéjében egy fagyasztó alatt. Miután végzett a test eltüntetésével, állítólag manikűröshöz ment, hogy rendbe hozassa a körmeit.

A Mirror értesülései szerint a gyilkosságok valódi oka az volt, hogy egyik férfi sem tudta teherbe ejteni Carranzát. Mivel a holttestek nem kerültek elő, sokáig úgy tűnt, hogy megússza a gyilkosságokat, de végül mégis lebukott, amikor 2011 júniusában a jégkrémbolt alagsorában dolgozó szerelők véletlenül rábukkantak a maradványokra. A nő ekkor már kéthónapos terhes volt legújabb barátjától - akit állítólag nem rázott meg különösebben, amikor kiderült, hogy milyen borzasztó bűncselekményeket követett el a párja.

Lebukása után Carranza Olaszországba szökött, de hiába: néhány héttel később elfogták és bíróság elé állították. Életfogytiglani börtönbüntetést kapott, amelyet az ítélet szerint az alsó-ausztriai Schwarzenau női börtönében kellett volna letöltenie - igen ám, csakhogy a fegyőrök szerint annyira veszélyes, hogy inkább átszállítják egy szigorúan őrzött férfi börtönbe.

Carranza egyébként könyvet is írt az életéről "Meine zwei Leben: Die wahre Geschichte der Eislady (Két életem: a jégkrémes nő igaz története)" címmel.