Bűnügy

Francia diákokat raboltak ki a hetedik kerületi bulinegyedben (videó)

Fotó: YouTube

Francia diákokat rabolt ki két fiatal kedden a VII. kerületi Dob utcában - írja a Police.hu. A rablók rendőrnek adták ki magukat. Az egyik támadó megpróbálta elvenni az egyik lány táskáját, de az ellenállt. A társaság egyik fiú tagja megpróbált közbelépni, de a rabló feltartotta, elkezdte kiforgatni a zsebeit, és a kabátját is elszakította. Cinkosa egy másik francia fiatalba is belekötött, belökdöste egy kapualjba, és megverte.

A két támadó autóval menekült el a helyszínről. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a külföldi rendszámú autót, és az elkövetőket is kézre kerítették.