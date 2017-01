Állati nyomozás

Ellopták Zeuszt a szegedi állatkereskedésből

Egy 70 ezer forint értékű párduckaméleon tűnt el a napokban a szegedi Trópus díszállat-kereskedésből, a tulajdonos szerint akik elvitték, már korábban kinézhették maguknak a hüllőt. 2017.01.17 20:57

Akárcsak az autólopást, úgy az állatok eltulajdonítását sem előzhetik meg az állatkereskedések – mondta a SZEGEDma.hu-nak Széll Tibor, a szegedi Trópus díszállat-kereskedés tulajdonosa, miután január 13-én valakik elvitték a dolgozók által is nagyon szeretett, Zeusz névre hallgató párduckaméleont.



A hüllő értéke 70 ezer forint, ezért a tulajdonos valószínűnek tartja, hogy az állatot már korábban kiszemelték maguknak. Hozzátette, az üzletben 6-8 kisebb testű kaméleon is van, ezek értéke is kevesebb. Az állatok közül Zeusz volt az egyik legbecsesebb, tartási körülményei is különleges odafigyelést igényelnek. A szegedi üzletben is speciális UV-izzóval felszerelt, több tízezer forintos terráriumban élt, ahol a páratartalom – mint az a hüllőknek szükséges – szabályozva volt.



“Sajnos nincs arra kapacitásunk, hogy minden percben figyeljünk az állatokra, viszont új számzáras lakatokat rendeltünk a ketrecekhez” – folytatta Széll Tibor, hogyan igyekeznek a jövőben megvédeni állataikat. A terráriumok ugyancsak az új zárakkal felszerelt ketrecekbe kerülnek majd.