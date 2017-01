Időjárás-jelentés

Hideg idő - Lezárták a 37-es főút egy szakaszát

A rendőrség balesetveszély miatt teljes szélességében lezárta a 37-es számú főutat a gesztelyi körforgalom és az újharangodi elágazás között kedden este - közölte Dobi Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.



Tájékoztatása szerint az út jegesedése és az erős szél okozta hófúvás miatt döntöttek a főút ezen szakaszának lezárása mellett.



A forgalmat a 3608-as számú útra, a Hernádnémeti, Tiszalúc, Taktaharkány szakaszra terelik.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megye mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Baranya megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hófúvás veszélye miatt. Több járásra már az elsőfokú riasztást is kiadták. Az érintett területeken a következő órákban a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.



A meteorológiai szolgálat azt írta: a déli megyékben még hullhat kevés hó, de szerdán már ott is csak helyenként fordulhat elő hószállingózás.



Az északi tájakon szerdára virradó éjszaka helyenként mínusz 15 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet. Az extrém hideg veszélye miatt Heves és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.