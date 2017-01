Erőszak

Többször "harcolt" terminátorként vagy Leonidász királyként a nagykanizsai gyilkos

Emberölés, testi sértés és személyi szabadság megsértése miatt 14 év börtönbüntetésre ítélt egy nagykanizsai férfit jogerősen kedden a Pécsi Ítélőtábla.



A táblabíróság a Zalaegerszegi Törvényszék tavaly márciusban hozott határozatát - kisebb pontosításokkal - helybenhagyta. A törvényszék ítélete ellen B. Tamás és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett.



Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2013 augusztusában a vádlott segített édesapja volt élettársának a ház körüli munkákban. Az asszony étellel, itallal kínálta, és beszélgetés közben szóba került, hogy a nő volt élettársát - a férfi apját - kéri fel a közelgő tetőcserére.



A közléstől a férfi indulatos lett, féltékenységet érzett amiatt, hogy a nő még mindig tartja apjával a kapcsolatot. Indulatában többször megütötte és a földre döntötte a nőt, majd arccal a padlóra fektetve megfojtotta. Miután a nő már nem lélegzett, a férfi a szobába vonszolta, felfektette az ágyra, meztelenre vetkőztette és közösült a halott asszonnyal, majd a bejárati ajtót kulcsra zárta, és elhagyta a helyszínt.



A holttestet nagyjából két héttel később a fiú apja találta meg, de az erősen oszlásnak indult tetem alapján az orvosszakértői vizsgálat nem tudott erőszakos halálra utaló nyomokat találni.



Csaknem egy év elteltével, 2014 nyarán a vádlott nagyanyjának élettársát betegsége miatt mentővel kórházba vitték, és ellátása során kiderült, hogy néhány nappal korábban súlyosan bántalmazták: a testén és fején számos bevérzést találtak, valamint többszörös bordatörést állapítottak meg.



Az idős embert pár nappal korábban B. Tamás többször is megrúgta, ököllel ütötte, a nyakához kést szorított és a földre kényszerítette, miközben katonai parancsokat osztogatott neki.



Másnap a fiatal férfi a nagyanyjának is nekitámadt, a pincébe hurcolta, egy matracra fektetve fojtogatta, de az idős asszony ki tudott szabadulni.

Meghallgatásukon a családtagok elmondták, hogy B. Tamás korábban már beszélt nekik a csaknem egy évvel azelőtt elkövetett emberölésről, ezért a nyomozást arra a bűncselekményre is kiterjesztették.



Az elsőfokú eljárás során a vádirat ismertetésekor kitértek arra is, hogy a nagykanizsai férfinak gyermekkora óta magatartási problémái vannak, állami gondozásba került, pszichiátriai kezelésen volt, majd felnőttként is gyerekes maradt a viselkedése, többször "harcolt" terminátorként vagy Leonidász királyként. Az utóbbi években italozott és kábítószerezett, ami az addig is rendkívül agresszív viselkedését tovább súlyosbította.



A törvényszéki ítélethirdetés során a bíró ismertette a szakértői véleményt, amely szerint a férfinél a cselekmény elkövetésekor nem állt fenn elmezavar. Az elsőfokú bíróság akkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vádlott büntethető, a cselekmény elkövetésekor képes volt arra, hogy felismerje tetteinek következményeit.



Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben előzetes letartóztatásban lévő vádlott a keddi tárgyaláson elismerte a bűncselekmények elkövetését, majd azt mondta, nem szedte a gyógyszereit, ezért "bekattant".



A keddi ítélethirdetésen Tóth Sándor, a táblabíróság tanácsának elnöke kiemelte: a vádlott jelenleg fennálló elmebetegsége nem zárja ki és nem korlátozza beszámítási képességét.



Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás teljes és pontos, az a bizonyítékok okszerű mérlegelésén alapul - tette hozzá.



Tóth Sándor jelezte: az ítélőtábla a jogerőre emelkedett börtönbüntetés végrehajtásába az elsőfokú ítélethirdetéstől számított előzetes letartóztatásban töltött idő beszámította.