Bűncselekmény

Közterület-felügyelőket vertek Józsefvárosban

hirdetés

Fotó: MTI

Közterület-felügyelőket bántalmaztak a hétvégén Józsefvárosban, az egyik elkövetőt még keresik a rendőrök - közölték hétfőn a Police.hu-n.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint a közterület-felügyelők vasárnap kora délután a VIII. kerületi Golgota téren állítottak meg egy tehergépkocsit, mert a vezetője a kötelező haladási irányt nem tartotta be.

A helyszíni bírság kiszabása során a vietnami sofőr elfutott és rövid időn belül visszatért a főnökével. Amikor meglátták, hogy kerékbilincset szereltek fel az autóra, szóváltás alakult ki és dulakodni kezdtek. A vita közben egy harmadik - egyelőre ismeretlen - társuk is odament, aki egy fémcsővel fenyegette meg a közterület-felügyelőket. Kétszer megütötte egyiküket, majd a csövet a földre dobta és elmenekült. Az egyik vietnami férfi felvette a fémcsövet és azzal ütött rá a másik közterület-felügyelő kézfejére, könnyű sérüléseket okozva.

A dulakodásnak a kiérkező járőrök vetettek véget. A verekedő vietnámi férfit elfogták, előállítása után gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették és hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomozást indítottak ellene, indítványozták előzetes letartóztatásának kezdeményezését. A dulakodás során elmenekült társát továbbra is keresik a rendőrök.