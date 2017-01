Állatkínzás

Gazdái miatt fagyott halálra a láncra vert kutya

Az eset Kállón történt nemrégiben. A kutya rövid láncra volt kötve, nem volt rendes háza, csupán valami tákolmány. A telken volt egy másik eb is, hozzá még időben érkeztek az állatvédők.



A szomszédok elmondták, hogy a szerencsétlen kutya egész éjjel vonyított, de reggelre már csak az összefagyott tetemét találták meg.

A fotó illusztráció (dreamstime.com)

A kutya gazdájának egy családtagja állítólag azt mondta: "A kutyának volt plédje, miért nem takarózott be?"



A település jegyzője elmondta: büntető feljelentést tesznek, és az elsőfokú állatvédelmi eljárást is megindítják.



A hatályos szabályok szerint nem lehet folyamatosan, ráadásul rövid láncon tartani kutyákat.



A gazdára korábban már szabtak ki bírságot, mert kutyáit nem oltatta be és chippet sem kaptak.