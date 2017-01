Bűnügy

Előzetesben a 2003-as győri gyilkosság gyanúsítottja - videó

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság pénteken azt a gönyűi férfit, aki keddi elfogása után beismerte, hogy 14 évvel ezelőtt megölt egy fiatal lányt Győrben. 2017.01.13 13:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Győri Törvényszék arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Győri Járásbíróság azért határozott így, mert a 36 éves gyanúsított ugyan beismerte a gyilkosságot, azonban az elkövetés körülményeit, módját még tovább vizsgálják. Emellett a cselekmény tárgyi súlya miatt - a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják - megalapozott a szökés veszélye. Továbbá a gyanúsított korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt már volt büntetve, jelenleg is lopás miatt zajlik büntetőeljárás ellene, így fennáll a bűnismétlés veszélye is.



A bíró döntése az előzetes letartóztatásról jogerős.



A Mosoni-Duna töltésén 2003 őszén holtan találtak egy 22 éves lányt. A testén lévő sérülések és a szemtanúk beszámolói nyomán a rendőrség rablásra, szexuális motivációjú emberölésre is gyanakodott, de a nyomozás akkor nem járt eredménnyel.



Kedd hajnalban elfogtak Gönyűn egy családos férfit, aki a tizennégy évvel ezelőtt archivált bizonyítékok láttán beismerte a gyilkosságot. Vallomása szerint az áldozatot nem ismerte, csak figyelmetlenül vezetett és elütötte a kerékpárján ugyanarra haladó lányt. Azt hitte, hogy meghalt, ezért a csomagtartóba tette, de a nő később magához tért. Ezután a férfi, tartva a felelősségre vonástól, megfojtotta a lányt - közölte csütörtökön a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság.