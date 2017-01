Bűnügy

Késsel kényszerítette aktusra kiskorú nevelt lányát, tizenkét évet kapott

Fotó: MTI

Első fokon tizenkét év fegyházra ítélt a Nyíregyházi Törvényszék pénteken egy férfit, aki 2013-ban és 2014-ben többször megerőszakolta tizennégy éves nevelt lányát, akinek emiatt gyereke is született.

Bodnár Zsolt elsőfokú bírói tanácsa nevelése alatt álló, 18. életévét be nem töltött személy sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében találta bűnösnek.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2004 óta volt élettársa a bűncselekmény időpontjában tizennégy éves sértett anyjának. A férfi rendszeresen bántalmazta az általa ötéves kora óta nevelt lányt. Szexuálisan először 2013 karácsonyán az otthonukban erőszakoskodott vele, a következő év májusában pedig késsel kényszerítette aktusra a lányt, aki ezután teherbe esett - ismertette a bíró.

A sértett az erőszakról senkinek sem mert szólni, mert a nevelőapja megfenyegette, hogy ha megteszi, akkor "hasba szúrja és a hátát is eltöri". H. József ezután még kétszer közösült erőszakkal akkor nyolcadikos nevelt lányával.

A lány viselkedésének megváltozását az általános iskolában vették észre, az intézmény értesítette a családgondozókat, akiknek a sértett végül bevallotta az erőszakot. A már 27 hetes terhes lány ezután nevelőszülőkhöz került, majd anyja halála után, 2015 januárjában - tizenhat éves korában - megszülte a gyermekét.

Bodnár Zsolt elmondta: a vádlott az első kihallgatásán beismerte tettét, ezt a nyilatkozatát azonban később visszavonta, majd részben ismét elismerte a bűncselekményt, de tagadta, hogy erőszakkal közösült a lánnyal.

A bíróság elutasította a férfi védekezését, a sértett vallomásait pedig teljes mértékben elfogadta. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A büntetőper a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.