Bűnügy

Durva: Félmeztelen betörőt talált az ágyában a fiatal pár (videó)

hirdetés

Fotó: YouTube

Félmeztelen betörőt talált az ágyában egy Melbourne-i pár - írja a Metro. Mel és Tony Christiensen szerdán délelőtt 11-kor érkezett meg az otthonába, ahol legnagyobb megdöbbenésükre azt tapasztalták, hogy egy félmeztelen idegen alszik az ágyukban.

A férfi betört a lakásba, lezuhanyozott, levetkőzött, a nappali közepére húzta az ágyat, majd lefeküdt és elnyomta az álom. Amikor a pár hazaért, felébredt. Tony megkérdezte tőle, hogy vannak-e mások is a házban. "Igen, lent vannak a fiúk" - válaszolta az ismeretlen, mire Tony lesietett a lépcsőn.

Több se kellett a betörőnek: kiugrott az ágyból, és kést szorított Mel torkához, aki rémülten felsikoltott. Mire férje visszarohant hozzá, a betörő kereket oldott, a rendőrök azóta is hiába keresik.

A férj okostlefonjával videót is készített a döbbenetes esetről.