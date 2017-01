Pirotechnika

A kezében robbant fel a petárda egy 12 éves gyereknek

A gyerek szüleivel volt vendégségben az év utolsó napján, amikor az erkélyen valaki a kezébe adta a felnőttek számára is tiltott pirotechnikai eszközt. 2017.01.03 07:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Újabb gyermek sérült meg petárdától, a fővárosban egy 12 éves fiút kellett kórházba vinni, mert a kezében robbant fel a pirotechnikai eszköz. Közben már csak három nap maradt visszavinni a fel nem használt tűzijátékokat. Aki ezt elmulasztja, akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat - az M1 Híradóban elhangzott adatok szerint azonban még ennek ellenére is alig akad, aki visszavinné ezeket a termékeket.



Molnár Klaudia, az Országos Mentőszolgálat koordinációs referense elmondta, hogy egy 12 éves gyermekhez riasztották a mentőket Budapesten, akinek a kezében robbant fel a petárda. Szerencsére a kisfiú mindössze a homlokán szerzett könnyebb sérüléseket, amelyeket a helyszínen elláttak majd kórházba szállították a pórul járt gyereket.



Súlyosan megsérült viszont az a hat éves kisfiú, akinek szilveszterkor robbant fel a kezében egy petárda Vácon. A gyerek szüleivel volt vendégségben az év utolsó napján, amikor az erkélyen valaki a kezébe adta a felnőttek számára is tiltott pirotechnikai eszközt.



A gyermek sérüléseit először a váci kórházban látták el, majd az egyik budapesti kórház traumatológiai osztályára vitték, ahol meg kellett operálni. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított. Hétfőn egymás után hallgatták ki tanúként a lakásban szilveszterező társaság tagjait.



A váci rendőrkapitányságon várhatóan már a héten gyanúsítottként hallgatják majd ki azt, aki a felrobbant pirotechnikai eszközt a kisfiú kezébe adta – tudósított az M1 riportere. Kiskorú veszélyeztetése, súlyos testi sértés, vagy akár foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indulhat majd ellene büntetőeljárás.



A fel nem használt pirotechnikai termékeket január 5-ig kell visszavinni, a forgalmazónak pedig térítésmentesen és költség felszámolása nélkül visszavenni azokat – mondta az M1 Híradójának Cserényi József, az ORFK kiemelt főreferense.



A lejárt szavatosságú, sérült tűzijátékok a petárdákhoz hasonlóan, fokozottan balesetveszélyesek. A tiltott pirotechnikai eszköz még újév napján is okozott sérülést.