Terror

Ünnepek: erősebb rendőri jelenlét lesz szilveszterkor

hirdetés

Minden nagy rendezvénynél az átlagosnál nagyobb rendőri jelenlét lesz az országban szilveszterkor azzal együtt is, hogy a hatóságoknak nincs információjuk Magyarországot konkrétan érintő terrorfenyegetettségről - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán péntek este.



Bakondi György hozzátette: ha információik szerint "ebben valami változna", készen állnak arra, hogy további erőket alkalmazzanak, és megvédjék a magyar állampolgárokat.



Arra a kérdésre, hogy az országban a tereken, utcákon ünneplők mire készüljenek szilveszterkor, közölte: látható védelem is lesz, emellett a térfigyelő rendszerek is működnek és "pont elegen", a szükséges létszámban lesznek jelen civil ruhás egységek is.