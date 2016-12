Bűncselekmény

Előzetesbe került a szerszámtolvaj

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint szerszámokat és szerszámgépeket lopott el néhány napja egy csobánkai pincéből. 2016.12.31 06:30 Havariapress

A Pest megyei településről szerdán reggel jelentették be a rendőrségre, hogy lopás történt egy helyi ingatlanon. Az akkor még ismeretlen elkövető nem sokkal korábban befeszítette a sértett pincéjének ajtaját és onnan egy láncfűrészt, illetve más szerszámokat tulajdonított el, közel 300 ezer forint értékben. Az adatgyűjtés eredményeként a nyomozók néhány óra alatt azonosították és egy csobánkai sörözőben elfogták a feltételezett elkövetőt. A 22 éves helyi lakost előállították a Szentendrei Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. A férfi beismerte tettét és azt is megmutatta a rendőröknek, hogy a lopott szerszámokat hol adta el, így azokat a nyomozók hiánytalanul lefoglalták. A nyomozó hatóság ettől függetlenül kezdeményezte az illető előzetes letartóztatását, amit pénteken délután el is rendelt az illetékes bíróság.