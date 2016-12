Állatkínzás

Nem szög, nem méreg - házilag gyártott négyes horgokat dugdos a húsba az állatkínzó

Húsdarabokba tett horgokat dobál be valaki a 17. kerületi házak kertjeibe, már több kutyát kellett megműteni, miután lenyelték a csalit - írja az Állatportál.hu. A 17. kerületi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Ha elkapják a brutális állatkínzót, több év börtönt is kaphat szörnyű tettéért.



A fagyállóval átitatott kolbászdarabok, szögekkel vagy gombostűvel átszúrt húsok ideje lejárt, most horgokkal próbálják meggyilkolni a védtelen állatokat.



Egy 17. kerületi édesanya tett közzé felhívást:n"Múlt csütörtökön a tíz éves kutyám torkából és nyelvéből operáltak ki egy horgot, szenteste egy másik kutyám alvóketrecében találtam meg a csalit" - nyilatkozta a kétgyermekes anyuka, aki feljelentést tett a rendőrségen.



"Horgászoktól megtudtam, hogy ez a négyes horog nem kapható Magyarországon, ezt valaki otthon, házilag barkácsolta össze. Nem tudom, ki lehet az a kegyetlen ember, aki ilyen aljas módszerrel akarja kivégezni az állatokat" - panaszkodott az édesanya, aki még szerdán is orvoshoz vitte kutyáját, ugyanis napok óta nem múlik el a vérzés az állat szájában.

