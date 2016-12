Erőszak

Feladta magát a 7-es busz garázdája

Önként feladta magát a rendőrségen az a férfi, aki Karácsony másnapján gázspray-vel fújta le és megütötte egyik utastársát egy budapesti 7-es buszon. 2016.12.27 19:10 Havariapress Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi rendőrségre Karácsony másnapján kora délután jelentették be, hogy tettlegességig fajult egy nézeteltérés két utas között, egy Budán közlekedő autóbuszon. A nyomozás adatai szerint egy idősebb férfi a XI. kerületi Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között szóváltásba keveredett a busz egy másik utasával, akit gázspray-vel lefújt, majd meg is ütött; ezt követően leszállt a buszról és elhagyta a helyszínt. A rendőrség még aznap felhívást adott ki az ügyben, közreadva a buszon készült kamerafelvételeket, kérve a sértett, az elkövető és az esetleges szemtanúk jelentkezését is. Ennek nyomán az 58 éves elkövető kedden kora délelőtt önként feladta magát a rendőrségen. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, garázdaság megalapozott gyanúja miatt.