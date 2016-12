Ünnep

Ingyenfuvar a kórházból - karácsony az karácsony!

Sokáig mentősként dolgozott, így jól láthatta a gyerekek arcát, akiknek bent kellett maradniuk a kórházban karácsonykor, mert a családnak nem volt pénze kis időre sem hazavinni őket.



„Egy kislány arca különösen megmaradt, állt az ablak előtt, és nézett kifele, mintha az angyalt várná, hogy repítse haza” – mondta Berinszki Zoltán szegedi taxis, aki kitalálta, az ünnepek alatt azzal segít a szegény családoknak, hogy hazafuvarozza a gyereket a kórházból ingyen - vagy ha úgy jó, a szülőket be, amennyiben a gyerek olyan rosszul van, hogy nem engedik haza. Persze, orvosi engedély és szülő nélkül nem visznek gyereket. Van is már egy konkrét útja: egy 2,5 éves kisfiúhoz szállítja be a szüleit szenteste.



Bár egyéni kezdeményezésként indult, azóta már országos akcióvá nőtte ki magát Berinszki akciója. Létrejött egy Facebook-csoport, a Taxisok a gyerekekért, már több mint 340 ember ajánlott segítséget a fuvarozásban. 12 megyéből jelentkeztek (Pest, Csongrád, Tolna, Borsod, Komárom, Somogy, Hajdú, Fejér, Baranya, Zala, Szabolcs, Bács), taxisok és magánszemélyek egyaránt. Most készül egyébként egy szabályzat is, amit minden önkéntesnek be kell tartania.



„Ez egy nagyon új kezdeményezés, nagyon sok feladatot kell megoldani, hogy minden megfelelően menjen.”



